Ação de Beto Preto garante R$ 1 milhão para a saúde de Apucarana

O município de Apucarana, no Norte do Paraná, receberá um aporte significativo de recursos federais destinados à saúde, graças à atuação do deputado federal e secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O repasse de R$ 1 milhão ao ano, formalizado por meio da portaria GM/MS nº 914, visa a qualificação de dez leitos que irão fortalecer os serviços de urgência e emergência no Hospital da Providência.

continua após publicidade

A conquista desses recursos é fruto de uma articulação feita junto ao Governo Federal pela viabilização dos investimentos. O montante faz parte do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, um programa essencial para o aprimoramento do atendimento médico-hospitalar na região.

- LEIA MAIS: Beto Preto lamenta mortes de trabalhadores em explosão no Paraná

continua após publicidade

Com o aditivo, o Hospital da Providência, referência na região, poderá garantir maior agilidade no acolhimento de pacientes, oferecendo mais assistência à população.

"Nosso compromisso é com a saúde e o bem-estar de todos os paranaenses. A destinação desses recursos representa um passo significativo para aprimorar o atendimento em Apucarana, contribuindo para salvar vidas e assegurando uma assistência mais humanizada aos pacientes. Este é o Paraná do governador Ratinho Junior, um Estado que trabalha e cuida", destacou Beto Preto.

Siga o TNOnline no Google News