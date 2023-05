Ação de Beto Preto dá início a curso técnico em colégio de Apucarana

Da Redação

Beto Preto, secretário de Saúde; diretor e vice-diretor do Cerávolo;

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana, dará início ao seu 10º curso técnico. Com formação em segurança do trabalho, o curso será gratuito e oferecido para alunos acima de 18 anos que já concluíram o ensino médio.

Dentre as atribuições do curso estão: investigar acidentes; selecionar metodologia para investigação de acidentes; analisar causas de acidentes; determinar causas de acidentes; identificar perdas decorrentes do acidente; elaborar relatório de acidente de trabalho; propor recomendações técnicas; além de verificar eficácia das recomendações.

Beto Preto, que participou de uma reunião nesta terça-feira (2) com a direção do colégio, comemorou a nova conquista e destacou o papel do ensino técnico para a profissionalização de novos trabalhadores.

“Este é o décimo curso ofertado pelo Cerávolo, que tem se destacado em toda a região não somente pela oferta de novas possibilidades de evolução profissional, mas também pela qualidade do ensino. É um grande trabalho, conduzido pelos gestores da unidade e também pelo Chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Vladimir Barbosa. O governador Ratinho Junior, assim como o secretário de educação do Estado, Roni Miranda, têm conduzido de maneira exemplar o avanço do ensino técnico e hoje vemos e colhemos os frutos dessas decisões”, afirmou o secretário.

Com início planejado para o segundo semestre deste ano, a expectativa, segundo o diretor Diego Fávaro, é de uma grande adesão, fato que já ocorreu nos outros nove cursos ofertados pelo colégio. “Agradecemos profundamente às ações da Secretaria de Educação do Estado e também do secretário Beto Preto por mais uma conquista, que certamente irá fomentar o mercado de trabalho e contribuirá para a profissionalização de dezenas de pessoas. Este será o décimo curso presente na grade de ensino do Cerávolo e é mais um passo para tornar o colégio um verdadeiro polo de ensino técnico”, avaliou.

