Ação da PM frustra vingança e apreende armas em Apucarana

Cinco homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na tarde de domingo (26), no Conjunto Habitacional Novo Horizonte, em Apucarana (PR). A ação aconteceu após denúncias de que um grupo estaria armado no local para cobrar uma tentativa de homicídio registrada na madrugada do mesmo dia.

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A equipe policial chegou à Travessa Augustinho Fabene e encontrou três homens na rua. Ao perceberem as viaturas, um deles desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro de uma casa, mas foi alcançado. No interior do imóvel, um quarto envolvido também foi localizado. Durante as buscas pessoais, os policiais encontraram uma pequena quantidade de crack com um dos abordados.

Ao revistar a residência, os policiais encontraram, sobre uma mesa, uma arma de pressão que havia sido modificada para disparar munição real. Com o apoio de outras equipes e de um cão farejador, um revólver calibre .38 com a numeração raspada e carregado também foi localizado escondido em um dos quartos.

Durante a operação, um quinto homem chegou ao local e tentou atrapalhar o trabalho dos policiais, sendo também detido. De acordo com o relatório da PM, nenhum dos abordados morava na casa e ninguém assumiu a propriedade das armas e da droga.

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Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Apucarana, junto com as armas, munições e celulares apreendidos, para as providências necessárias.