Da Redação

Academia de Apucarana é arrombada na madrugada desta sexta

Na madrugada desta sexta-feira (30), a Polícia Militar de Apucarana constatou a porta de uma academia na Rua Gastão Vidigal, área central, arrombada. A equipe fez buscas no interior do estabelecimento, mas o autor dos fatos já havia saído.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, foi possível observar que ladrão revirou o local, mas não foi possível precisar se algo foi furtado. Foi tentado contato com o responsável pelo local, mas não houve êxito.

A PM entrou em contato com o segurança de um condomínio próximo do local e ele relatou que o arrombamento ocorreu por volta das duas horas da manhã. Porém, não é possível disponibilizar as filmagens da câmera de segurança, pois ele não possui acesso ao sistema de vigilância monitorada.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, a PM fechou o estabelecimento e deixou o local.