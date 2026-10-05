Abstenção cresce em Apucarana e supera 21% nas eleições de 2026

20.399 eleitores não foram às urnas neste domingo (4); índice passou de 20,19% em 2022 para 21,66% neste ano

A abstenção cresceu em Apucarana no primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4). Segundo os dados da Justiça Eleitoral, 20.399 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 21,66% do eleitorado apto no município.

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Ao todo, Apucarana tinha 94.186 eleitores aptos e registrou 73.787 comparecimentos, o que representa 78,34% do eleitorado. O índice de 2026 é superior ao registrado na eleição presidencial de 2022. Naquele ano, 19.103 eleitores deixaram de votar, correspondendo a 20,19% do eleitorado apto, que era de 94.621 pessoas.

Com isso, a abstenção em Apucarana aumentou 1,47 ponto percentual em quatro anos. Em números absolutos, foram 1.296 eleitores a mais que não compareceram às urnas em relação a 2022, apesar de o eleitorado apto ter diminuído em 435 pessoas no período. Em 2022, o comparecimento havia sido de 79,81%. Já neste ano, caiu para 78,34%.

Abstenção também passa de 20% em Arapongas

O aumento do não comparecimento também aparece em outros municípios da região. Em Arapongas, foram 17.350 abstenções, o equivalente a 20,55% dos 84.444 eleitores aptos. O comparecimento foi de 67.094 pessoas, ou 79,45%.

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Em Faxinal, 2.496 dos 12.177 eleitores aptos não foram votar. A abstenção ficou em 20,50%, enquanto o comparecimento foi de 79,50%. Já Jandaia do Sul registrou índice de abstenção de 20,09%. Dos 16.534 eleitores aptos, 3.321 não compareceram às urnas. O comparecimento foi de 13.213 eleitores, ou 79,91%.

Entre os municípios analisados, Ivaiporã teve o menor percentual de abstenção. Foram 4.527 eleitores ausentes, correspondendo a 18,85% do eleitorado apto. O município teve 19.485 comparecimentos, ou 81,15%.

Paraná teve 1,77 milhão de eleitores ausentes

No Paraná, 1.772.200 eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno de 2026. O Estado tinha 8.613.657 eleitores aptos e registrou 6.841.457 comparecimentos.

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Com isso, a abstenção estadual foi de aproximadamente 20,58%, enquanto o comparecimento ficou em 79,42%. O percentual do Paraná ficou 1,08 ponto percentual abaixo do registrado em Apucarana, que chegou a 21,66%.

A Justiça Eleitoral disponibiliza os dados de comparecimento e abstenção por meio de suas bases oficiais. Os dados históricos de 2022 também estão disponíveis no Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral. As eleições de 2026 tiveram o primeiro turno realizado em 4 de outubro.





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