Abrem as inscrições para o 3º Pedal Solidário Terra Brasil

As inscrições para o 3º Pedal Solidário Terra Brasil MTB, que acontecerá no dia 27 de março, um domingo, em Apucarana, foram abertas para os ciclistas da região.

Segundo a organização, o evento começará às 6h com um café da manhã para os participantes, na Paróquia São Sebastião, no Distrito de Correio de Freitas. A largada deve ser às 8h, com término previsto às 15h.

O presidente da Associação Terra Brasil, Edu Cobra, chamou os atletas apucaranenses para a prova. “Todos os grupos de Apucarana estão convidados para o nosso pedal. Faça sua inscrição, temos percursos de 15, 30 e 50 Km, além do seguro atleta e um grande café da manhã. Vai ser um desafio espetacular”, disse.

As inscrições podem ser feitas através do site Sympla. O valor para participar é de 55 reais. Os atletas que completarem a prova receberão uma medalha.

Doações, que forem entregues no Colégio Cobra de Apucarana, durante o retirada dos kits no dia anterior, 26 de março, podendo ser 1 kg de leite ou 1 kg de alimento não perecível, serão destinadas ao Lar Sagrada Família.