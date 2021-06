Abrasel Norte do Paraná realiza reunião em Apucarana

Continua após publicidade

Com o objetivo de reforçar a representatividade do setor, membros da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Norte do Paraná, com sede em Londrina, estão percorrendo os municípios da região para explicar a atuação da entidade e sua importância.

Em Apucarana, o encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (23) reunindo donos de bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. Confira a entrevista:

tnonline