Abertura oficial da 29ª Festoque é realizada na Acea; assista

A cerimônia de abertura da 29ª Feira de Ponta de Estoque (Festoque) foi realizada no início da noite desta quarta-feira (6) com a presença do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e demais autoridades. O evento acontece na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e segue até domingo (10).

"Nossa expectativa é ser melhor que o ano passado, principalmente quando falamos em segurança, qualidade de ambiente e para receber a população de Apucarana e região. É uma área bacana e bonita aqui na Acea, perto do Jaboti. A gente quer fazer igual ou até melhor que o ano anterior", disse Faganello. Assista a entrevista abaixo.

Tradicional no varejo local, o evento registrou recorde de expositores com mais de 60 empresas participantes e 70 boxes, além da praça de alimentação com mais de 20 empreendimentos gastronômicos.

A abertura ao público da Festoque ocorreu às 13 horas desta quarta-feira. No feriado de 7 de setembro a Festoque será das 9 às 22 horas. Na sexta (08), das 13 às 22 horas. No sábado (09), das 9 às 22 horas. E no domingo (10), das 9 às 20 horas.

