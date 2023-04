Abertura de rua na Praça 28 de Janeiro gera polêmica em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Obras estão em andamento na praça

A abertura de uma rua no meio da Praça do 28 está preocupando moradores que utilizam o local para caminhadas e lazer. Diversos leitores entraram em contato com a redação do TNOnline, questionando a medida adotada pela prefeitura durante a execução das obras de reformas do local.

continua após publicidade .

Nas redes sociais, a obra divide opiniões de moradores. "Como assim se é uma praça, porque carros vão passar por lá? Vá entender", escreveu Elza Mendes Gonçales no Facebook. "Lamentável", escreveu Juliano César. "Como assim gente, não é rua? Se é para passar carro", escreveu Marli Lichtenco no Instagram.

-LEIA MAIS: Obras de revitalização da Praça 28 de Janeiro avançam em Apucarana



continua após publicidade .

Em meio aos comentários contrários à reforma, também surgiram declarações de apoio à construção de novas vagas para estacionamento. "A cidade precisa de lugares para estacionar os carros. Quando vamos no Hospital da Providencia ou no materno é quase impossível achar uma vaga. Poderiam dar um jeito na Praça do Redondo isso sim", escreveu Giselle Fratia. "Eu gostei, ali estava um nojo", escreveu Neide Pialarissi.

A estudante de nutrição Maria Eduarda Cecere trabalha em um estabelecimento bem próximo à Praça 28 de Janeiro e revela que sempre tem problemas para encontrar vaga para estacionar seu carro. Por esse motivo ela considera a obra necessária.

“Particularmente achei bom pelo fato do estacionamento, trabalho em uma rua com poucas vagas para estacionamento. Sempre tenho que dar uma volta grande até encontrar”, relata.

continua após publicidade .

Maria, entretanto, concorda que a reforma da praça tem seus prós e contras, principalmente por interferir em um espaço destinado à convivência social.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) para saber se a novidade pode ou não prejudicar o uso do local para lazer.

De acordo com presidente do Idepplan Carlos Mendes, a abertura feita na praça não se trata de uma rua, onde haverá movimentação intensa de veículos, mas sim, uma passagem para que as novas vagas de estacionamento possam ser acessadas.

continua após publicidade .

“Não estamos abrindo uma rua. Atendendo a um pedido de toda a população de Apucarana, estamos aumentando o número de vagas para estacionamento da cidade. Serão quase 100 novas vagas. Estamos apenas reabrindo a antiga Alameda Ayton Lee Swain, onde a velocidade máxima permitida será de 20 Km/h, com diversos dispositivos para redução de velocidade. Ela será utilizada como uma passagem, um acesso, em mão única, para os veículos”, explicou Mendes.

A OBRA

A obra em andamento consiste na construção de novas calçadas na parte interna da praça e também em todo o seu entorno. O local também deve ganhar o “parcão” para pets, uma área com alambrado, brinquedos para os cães, bebedouro, caixa de areia e espaço de estar com bancos e mesas para os tutores. A reforma ainda prevê a implantação de uma pista de caminhada e uma ciclovia, tudo com iluminação com tecnologia de LED.

Segundo o Idepplan a preservação do conceito original da obra da década de 1960 será garantida: a Biblioteca Professora Olga Antunes Pedroso ganhará um visual mais moderno, e também serão preservados o Monumento à Liberdade e a concha acústica.

Siga o TNOnline no Google News