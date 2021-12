Abertura de MEIs cresce 14% na região

Da Redação

O empreendedor apucaranense Vagner Aparecido Jorge abriu MEI para complementar renda.

De 2020 para 2021 houve um crescimento de 14% na abertura de empresas tipo MEI – Microempreendedor Individual – na região. Em 2020, nos 5 maiores municípios da região, Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Faxinal, tiveram saldo de 2.953 novas aberturas. Já neste ano de 2021, até agora, o saldo é de 3.387 novas MEIs abertas. Complemento da renda na pandemia é uma das causas apontadas para o avanço, segundo especialistas.

O município que cresceu mais no saldo de novas MEIs foi Ivaiporã. Em 2020, o saldo foi de 225 novos empreendedores e em 2021, 284, um aumento de 26%. Apucarana vem em seguida, com um crescimento de 20% no saldo de novos empreendedores: foram 1.180 no ano passado e 1.423 neste ano. Arapongas teve um acréscimo de 10% em relação aos novos empreendedores. Em 2020 o município fechou com saldo de 1.174 e em 2021, até agora, o saldo é de 1.299. Faxinal teve acréscimo de 7% em 2021, com saldo de 166 novos empreendedores contra 155 em 2020. Na região, apenas Jandaia do Sul apresentou saldo menor: foram 289 novos MEIs abertos em 2020 contra 215 neste ano, uma queda de 25%.

Para o consultor do Sebrae Apucarana Tiago Cunha, o que se percebe foi que houve aumento na condição de abertura em 2021 por fatores relacionados ao impacto que pandemia teve economicamente. “A pandemia acabou afetando muitas empresas que desligaram colaboradores, então, vemos pessoas que decidiram empreender como forma de aumentar também sua renda e desenvolver seus próprios negócios”, considerou Cunha.

A situação descrita acima se aplica ao empreendedor apucaranense Vagner Aparecido Jorge, de 37 anos. Ele deixou o emprego formal em um posto de combustíveis e comprou uma revenda de gás. Ele decidiu abrir MEI para poder complementar a renda com a venda de outros produtos. “O MEI abri recentemente porque quero movimentar outras atividades para complementar renda já que estamos trabalhando no vermelho”, contou o empreendedor.

Renata Garcia, de 33 anos também viu no MEI uma solução para aumentar a renda da família. Junto com a irmã, ela que já trabalha no ramo da alimentação, agora tem uma barraca em uma das feiras promovidas pelo município. “Tenho um trailer onde trabalho com a minha família já a algum tempo e abri o MEI para poder trabalhar com a barraca do suco na feira da lua, onde agora eu e minha irmã somos sócias. É uma forma de complementar a renda de casa”, considerou.

Crescimento deve continuar em 2022

Para o economista Rogério Ribeiro, o avanço nas aberturas de novos MEIs é tendência para o próximo ano. O grande atrativo é a simplicidade para a sua constituição e a baixa carga tributária que incide sobre a modalidade. “O crescimento desta modalidade em nossa região está acima do verificado em nível nacional e demonstra o interesse nos empreendedores locais em buscar uma atividade formal e é impulsionado pelo apoio das instituições na constituição destes empreendimentos. Este comportamento deve se manter no próximo ano com o aumento de criação de MEI’s, seja para complementar renda, seja para que as pessoas que perderam seus empregos voltem a obter renda, agora através de uma atividade uma atividade autônoma. Trata-se de um indicador positivo, mas que deve ser observado com cautela à medida que muitas empresas passam a negociar com seus funcionários a constituição de MEI’s para subcontratação objetivando a redução dos encargos trabalhistas”, observou.