Abertura da fase municipal dos JEP's ocorre nesta quinta no Lagoão

Os JEP's de 2023, em Apucarana, contam com mais de 1,2 mil atletas

Será realizada nesta quinta-feira (30), a partir das 9 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a solenidade de abertura da fase municipal da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição que prossegue até o dia 12 de abril.

Os JEP's de 2023, em Apucarana, contam com mais de 1,2 mil atletas/alunos inscritos, representando 21 estabelecimentos de ensino do município. “Estamos felizes, pois a edição desse ano dos Jogos Escolares do Paraná em sua fase municipal quebrou o recorde de alunos inscritos. Para nós é importante que a competição tenha uma disputa sadia e que o evento seja realizado com sucesso. Toda a comunidade está sendo convidada para prestigiar o cerimonial de abertura dessa competição que revela talentos em diversas modalidades”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Está tudo preparado para mais uma edição da fase municipal dos JEP´s, com o pontapé inicial sendo dado nesta quinta-feira com a solenidade de abertura pela manhã e com a realização de dez jogos de futsal no período da tarde no Lagoão e no Complexo Áureo Caixote”, frisa o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A solenidade nesta quinta-feira terá apresentações artísticas e de ginástica, desfile das delegações, discursos das autoridades, hasteamento das bandeiras, acendimento da pira olímpica, juramento do atleta e confraternização dos competidores. A competição será realizada pelas categorias “A” (15 a 17 anos) e “B” (12 a 14 anos), masculino e feminino, nas modalidades de basquetebol, futsal, voleibol e vôlei de praia, com atletismo, tênis de mesa e xadrez acontecendo somente na categoria “B”.

De acordo com o professor Grillo, os campeões das modalidades coletivas na categoria “A” da fase municipal se classificam para a fase regional que acontecerá de 4 a 12 de maio em Borrazópolis. Os primeiros colocados da categoria “B” garantem vagas diretamente para a fase final que será disputada de 4 a 12 de agosto também em Apucarana.

A fase municipal dos JEP´s terá a participação dos colégios Agrícola Manoel Ribas, Alberto Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Evolução, Godomá de Oliveira, Mater Dei, Nilo Cairo, Nossa Senhora da Glória, Osmar Guaracy Freire, Padre José de Anchieta, Platão, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, São Bartolomeu, São José, Sesi e Vale do Saber.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

