Abertas inscrições para curso gratuito de eletricidade industrial

Os interessados em fazer gratuitamente o curso de aperfeiçoamento em eletricidade industrial têm até a próxima sexta-feira (8) para efetivar a inscrição, que deve ser feita no Centro de Qualificação Total, localizado no Jardim América. O requisito básico é o Ensino Fundamental (completo ou incompleto) e ter 18 anos, sendo que os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, lembra que o curso é um dos 34 que integram o Programa Municipal Portas Abertas. “Após ouvir as demandas do setor produtivo, a Prefeitura adquiriu junto ao Senai e Senac esses cursos, somando ao todo 680 vagas em diversas áreas. O nosso objetivo é melhorar a empregabilidade através da oferta de cursos que poderão significar um diferencial no mercado de trabalho”, pontua.

Conforme Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total, estão sendo ofertadas 20 vagas para o curso de aperfeiçoamento em eletricidade industrial e as aulas, que iniciarão na segunda-feira (11/04), acontecerão nas dependências do Senai. “A carga horária é de 60 horas e as aulas acontecerão no período da noite, das 19 às 23 horas, de segunda a sexta-feira”, informa Vilas Boas.

Mais informações sobre as inscrições e o calendário de cursos profissionalizantes podem ser obtidas presencialmente no Centro de Qualificação Total, localizado na Rua Ouro Verde, 300, ou pelo telefone (43) 3426-7241.