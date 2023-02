Abertas as inscrições da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná

Da Redação

o congresso técnico será realizado no dia 20 de março, às 14 horas

Foram abertas nessa quarta-feira (15) em Apucarana, no Norte do Paraná, as inscrições da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Os alunos poderão participar dos jogos nas categorias masculina e feminina, com a inscrição devendo ser feita no endereço eletrônico.

“É uma competição muito importante que movimenta toda a juventude do nosso município, com disputas em várias modalidades e que são classificatórias para as fases seguintes dos JEP´s. Além da fase municipal, Apucarana também será a sede da fase final dos jogos, com os alunos competindo na categoria de 12 a 14 anos de idade, em evento que acontece no mês de agosto”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de esportes de Apucarana, destaca que as inscrições da fase municipal dos JEP's ficarão abertas até o dia 15 de março, pelas categorias “A” (nascidos de 01/01/2006 a 31/12/2008) e “B” (nascidos de 01/01/2009 a 31/12/2011).

De acordo com o servidor, o congresso técnico será realizado no dia 20 de março, às 14 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina. “Os jogos acontecerão pelas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia nas classes A e B, com atletismo, tênis de mesa e xadrez ocorrendo somente pela classe B. A competição, que é tradicional no estado, conta com a parceria do Núcleo Regional de Educação de Apucarana. No ano passado a fase municipal dos JEP´s teve a presença de 19 colégios, envolvendo mais de mil pessoas, entre atletas, professores, dirigentes e equipe de arbitragem”, comenta o professor Grillo.

Ele destaca que na classe B nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo, tênis de mesa e xadrez (masculino e feminino) os campeões se classificam direto para a fase final que também será disputada no mês de agosto em Apucarana.

Mais informações da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

