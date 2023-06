Abertas as inscrições da fase municipal do 'Bom de Bola' em Apucarana

Foram abertas nessa quarta-feira (07/06), em Apucarana, as inscrições da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), Bom de Bola, competição que é promovida pela Secretaria de Esportes da Prefeitura em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE). No ano passado, a disputa aconteceu com a participação de 21 times de nove estabelecimentos de ensino do município.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse que a competição será disputada nas categorias A (nascidos em 01/01/2006 a 31/12/2008) e B (nascidos em 01/01/2009 a 31/12/2011), masculino e feminino. “As inscrições ficarão abertas até o dia 26 de junho, com o congresso técnico sendo realizado no dia 29 do mesmo mês, às 14 horas, no Centro da Juventude. A fase municipal do Bom de Bola é mais uma competição que tem o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros.

De acordo com ele, os campeões de Apucarana em cada categoria garantem vagas para a fase regional que ocorrerá de 7 a 10 de setembro em Marilândia do Sul.

Na competição de 2022, o Colégio São José foi campeão das categorias feminina e masculina A e o Colégio Mater Dei conquistou os títulos das categorias feminina e masculina B. Os jogos aconteceram no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e no estádio do Serviço Social da Indústria (Sesi).

As inscrições da fase municipal do Bom de Bola poderão ser feitas no e-mail: esporteapucarana@gmail.com. Mais informações na Secretaria Municipal de Esportes, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

