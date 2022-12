Abertas as inscrições da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro

Da Redação

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que mais uma vez a prova terá a presença de atletas do exterior

Foram abertas nessa quinta-feira (15/12), em Apucarana, as inscrições da Prova Pedestre 28 de Janeiro que no ano que vem terá a disputa de uma edição especial, pois a corrida vai completar 60 anos de história e fará parte do 79º aniversário da cidade. A competição, que é conhecida internacionalmente, acontecerá em 2023 exatamente no dia da emancipação política do município, sendo realizada num sábado.

O prefeito Junior da Femac disse que a corrida será muito especial. “Vamos fazer uma grande festa no dia 28 de janeiro para comemorar os 60 anos da nossa prova pedestre, que é a mais tradicional do estado e uma das mais antigas do país, abrindo também em 2023 o calendário esportivo de Apucarana. Aumentamos os valores das premiações, com os vencedores das categorias masculina e feminina da prova de 10 quilômetros recebendo R$ 10 mil cada. Já os ganhadores de Apucarana no masculino e no feminino, receberão R$ 2.500. Também tiveram reajustes às premiações da prova de 5 quilômetros e da Vinteoitinha para os atletas melhores posicionados em suas categorias”, destacou o prefeito Junior da Femac.

Na prova de 10 quilômetros de 2022 os vencedores (masculino e feminino) ganharam R$ 8 mil cada.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que mais uma vez a prova terá a presença de atletas do exterior. “Como ocorre em todos os anos a Prova 28 de Janeiro contará com corredores africanos, muitos deles agenciados pelo ex-atleta Moacir Marconi, o Coquinho. Também são certas as vindas de atletas de destaque nacional e que geralmente disputam a Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo”, disse o professor Grillo.

AS INSCRIÇÕES

Grillo disse que a inscrição da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro pode ser feita a partir dessa quinta-feira (15/12) no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28, na própria prefeitura, no Cine Teatro Fênix e no Centro da Juventude Alex Mazaron. Nos três últimos locais das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira.

De acordo com Grillo, até o próximo dia 2 o valor da inscrição será de R$ 50,00 e, no período de 3 a 18 de janeiro o valor será de R$ 60,00, com o competidor inscrito recebendo camiseta, sacochila e o chip.

No dia 28 de janeiro a 22ª edição da Vinteoitinha inicia às 15h30, a prova de 5 quilômetros terá a largada às 19 horas; e a corrida de 10 quilômetros começa às 20h15. Todas as largadas acontecem na Praça Rui Barbosa.

Mais informações da 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

