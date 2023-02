'Abençoada'': morre mulher que vivia nas ruas de Apucarana

Da Redação

Edna Roberta Cationi tinha 53 anos e faleceu nesta terça

Quem anda com frequência pelo centro de Apucarana, provavelmente já cruzou com a 'abençoada', uma mulher que vivia pelas ruas da cidade. Sempre muito alegre, abordava pessoas e pedia ajuda.

A 'abençoada' era bastante conhecida. Apesar de toda situação vulnerável, sempre tinha uma palavra de Deus para contar pra quem dava atenção a ela. Edna Roberta Cationi tinha 53 anos e faleceu nesta terça-feira (7).

Ela lutava contra um câncer, tinha também outros problemas de saúde, estava internada, porém, não resistiu às complicações da doença e faleceu nesta terça-feira (7). Apesar de viver pelas ruas da cidade, Edna tinha familiares em Apucarana, que acolhiam ela quando resolvia voltar para casa.

Ela foi velada na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorreu na tarde de terça, no Cemitério Portal do Céu. A 'abençoada' era considerada um dos personagens de Apucarana, sempre pelas ruas centrais da cidade.

