Abastecimento de água em Apucarana é interrompido; saiba mais

De acordo com a Sanepar a população precisa colaborar

A Sanepar informa que o abastecimento de água em Apucarana ficará interrompido nesta terça-feira (14) até o final do dia para a realização de uma etapa da obra de ampliação do sistema de abastecimento.

Devido as condições operacionais do sistema, o serviço programado para hoje e que paralisa a operação da Estação de Tratamento de Água Caviúna/Pirapó será concluído apenas no final da tarde, e não às 14h, como anteriormente divulgado.



O abastecimento deve se normalizar entre a noite e madrugada, de forma gradativa. Até lá, pode haver falta de água em bairros de 70% da cidade (os outros 30% são atendidos por poços).

De acordo com a Sanepar, para a recuperação total da distribuição de água na cidade, a população precisa colaborar, evitando desperdícios. Deve ser feito uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Faxinas e limpezas pesadas nos imóveis, lavagem de calçadas e veículos devem ser adiadas.

OBRAS

As obras de ampliação do sistema de abastecimento de Apucarana abrangem quatro reservatórios, em concreto e metálicos, que somam 10 milhões de litros de água. O volume representa a duplicação da capacidade instalada. Também estão sendo implantados 10 mil metros de tubulações e duas estações elevatórias.



Iniciadas em setembro de 2021, as obras têm previsão de serem concluídas em dezembro deste ano.

CONTATO

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

