Abastecimento de água em Apucarana é afetado nesta quarta

O abastecimento de água em alguns bairros de Apucarana, no norte do Paraná, está sendo afetado, nesta quarta-feira (6) por conta de um rompimento de rede na região oeste da cidade. O informe foi divulgado pela Sanepar.

Os bairros afetados são: Albino Biachi, Figueira, Gramados, Primavera, Santo Inácio, Sol Nascente, Solar da Toscana e Veneza, as vilas Bom Retiro, Brasil, Dante, Duque de Caxias, Lebres, Martins, Regina, São Carlos, São Francisco, São Jorge, Swain, Vitória, Parque São Jorge, parques industriais Oeste e Galan, Residencial Interlagos, Núcleos Habitacionais Bacarin, Nossa Senhora Aparecida, Osmar Guaraci Freire e João Paulo I e II, Loteamento Estrela Dalva, Colônia Novos Produtores e Distrito de Pirapó.

Segundo a companhia, a previsão é que a manutenção seja concluída às 16 horas. No entanto, a normalização do abastecimento deve ocorrer em torno das 21 horas.

A Sanepar ainda afirma que podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A companhia lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

