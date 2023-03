Abandono de filhotes em hospital veterinário é esclarecido; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os filhotes tem cerca de 50 dias e estão para doação

Após uma câmera de segurança de um hospital veterinário de Apucarana, no Norte do Paraná, registrar o abandono de quatro filhotes de cachorro, na manhã da última quinta-feira (23), a história teve um novo desdobramento na manhã desta segunda-feira (27).

continua após publicidade .

As imagens mostram um homem se aproximando do local com uma caixa de papelão na mão e deixando os bichinhos no estabelecimento. Conforme informações do gerente do hospital, a equipe constatou que o autor passa pelo local todos os dias no mesmo horário. "Ele deve trabalhar aqui por perto, quase certeza", disse o gerente. Assista: null - Vídeo por: tnonline

A hipótese do funcionário do hospital veterinário estava correta. O homem flagrado pelas câmeras de segurança trabalha em uma empresa próxima ao estabelecimento, mas não é ele o responsável pelo abandono dos cachorrinhos.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Mulher é presa por maus-tratos a cachorros em Arapongas

A reportagem do TNOnline foi procurada para que a situação fosse esclarecida. O homem encontrou a caixa de papelão com os filhotes em seu caminho para o trabalho, em frente a uma igreja da cidade. A caixa estava no chão e o apucaranense decidiu colocar na frente do hospital para a segurança dos animais, que já estavam abandonados.

Registros da câmera de segurança da igreja flagraram o momento em que o trabalhador encontra a caixa e decide pegá-la. Pelas imagens é possível ver que o homem passa pelos cachorros, vai e volta diversas vezes, como se estivesse em dúvida sobre o que fazer, mas por fim pega os bichinhos. Veja: null - Vídeo por: tnonline "A caixa já estava ai desde a madrugada, desde a noite. Eu não consigo achar quem colocou e quando colocou, porque a noite fica escura [a gravação], mas claramente estava ali bem antes", confirmou o responsável pela igreja.

Os animais foram levados para o Canil Municipal e estão disponíveis para a adoção. Segundo o gerente do hospital veterinário, os animais devem ter aproximadamente 50 dias e estão bem de saúde. "Eles estão bem e agora estão à procura de um lar", reforça.

Siga o TNOnline no Google News