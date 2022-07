AABB de Apucarana realiza 1º Circuito de Vôlei de Praia

Da Redação

Primeiros e segundos colocados serão premiados com troféus e medalhas

Com 36 duplas participantes, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), de Apucarana, realiza nesta sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3) o 1º Circuito de Vôlei de Praia. A competição vai reunir 20 duplas no masculino e 16 no feminino. As inscrições estavam abertas para atletas com 16 anos ou mais.

Segundo o presidente da AABB, José Carlos Cirino, as duplas são de Apucarana e de outros municípios da região. A competição é organizada pelo professor Adilson Franco de Souza, mais conhecido como Sassá.

Nesta sexta-feira, as partidas começam às 19 horas, enquanto no sábado e domingo os jogos serão realizados a partir das 8 horas. A AABB conta com duas quadras de areia. "Os primeiros e segundos colocados de cada categoria serão premiados com troféus e medalhas", explica Cirino.

O presidente da AABB afirma que a associação vem buscando ampliar os eventos esportivos, visando um maior envolvimento com a comunidade. Além das duas quadras de areia, o espaço conta com dois campos de futebol suíço (de grama) e uma quadra iluminada de society (com grama sintética).

A entidade, que reúne funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil, além de associados dos mais diversos segmentos de Apucarana, passou por uma reformulação recente na sua estrutura. Além dos equipamentos esportivos, a AABB conta com salões sociais, piscinas, quiosques, entre outras atrações na Rua Byngton, 672, no Jardim Trabalhista.

