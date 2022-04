Da Redação

"A vacina é a melhor prevenção", diz mãe ao imunizar filho

A apucaranense Daniele Gonçalves Ganascim aproveitou o primeiro dia de vacinação contra a gripe e já levou o filho para se imunizar. Logo na manhã desta quarta-feira (27), ela foi com o Lucas, de dois anos e quatro meses, até a Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Damin, conhecida como UBS Jaboti.

Daniele acredita que a antecipação da vacinação em Apucarana foi importante. "Estamos vendo muitos casos de doenças respiratórias e esse adiantamento é muito importante para prevenir. Espero que as mães tragam seus filhos, a vacina é a melhor prevenção", disse.

O aumento de casos de doenças respiratórias em crianças que moram em Apucarana levantou um alerta na saúde municipal. Para tentar proteger o público infantil, a prefeitura adiantou a vacinação contra a gripe.

Conforme o prefeito, Junior da Femac, além de adiantar a vacinação, três Unidades Básicas de Saúde vão atender em livre demanda e o Centro Infantil atenderá até às 22h.

A vacinação contra a gripe para crianças de seis meses a cinco anos incompletos, que estava prevista para acontecer na semana que vem, já vai ser realizada a partir desta quarta-feira (27), das 8h30 às 16h30, em todas as UBSs com sala de vacinação. É preciso levar documentos pessoais. E no sábado (30), acontece o dia D de vacinação.

O prefeito ainda repassou que a segunda medida para atender melhor as crianças, é manter um plantão em três UBSs, das 9h às 21h. As UBSs que atenderão em horário especial são: Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa, Antônio Sachelli, no Jardim Colonial e Raul Castilho, no João Paulo. Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento será das 7h às 19h.

Outra ação da prefeitura, será o atendimento ampliado no Centro Infantil, de segunda a sexta das 6h30 às 18h, com consultas agendadas e das 18h às 22h, em livre demanda. Assista: