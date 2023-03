A pedido da prefeitura de Apucarana, DNIT realiza serviços na BR-369

Da Redação

roçagens às margens da rodovia

Atendendo solicitação encaminhada recentemente pelo prefeito Junior da Femac, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deslocou equipes para Apucarana. Operário se máquinas estão trabalhando na restauração de alguns trechos deteriorados da BR-369, na entrada da cidade.

“Observamos que com o período prolongado de chuvas, e por muitas vezes com um volume muito alto, a pista de rolamento, na saída de Apucarana para Londrina, sofreu avarias em diversos pontos”, argumenta o prefeito Junior da Femac.

Ao mesmo tempo, reivindicamos aos dirigentes do DNIT, que fossem realizados os serviços de roçagens às margens das rodovias federais que cortam Apucarana. “Da mesma forma, com o calor e chuvas torrenciais, o mato cresceu muito, prejudicando a visibilidade para os usuários da BR-369 e BR-376”, justifica o prefeito, frisando que os serviços solicitados são de fundamental importância para a segurança dos motoristas em geral.

Junior da Femac aproveita para reforçar o pedido aos apucaranenses em geral, no sentido de manterem seus terrenos roçados e limpos. Evitando que a prefeitura execute as roçagens e lance os valores correspondentes. “Atualmente, estamos com equipes trabalhando nos residenciais Sumatra e Fariz Gebrim, depois de concluir os trabalhos no Solo Sagrado. Ainda nesta semana, as equipes avançam para a roçagem de terrenos no Residencial Interlagos”, informa o prefeito.

