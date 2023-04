"A Páscoa é o triunfo do amor", diz bispo em mensagem aos cristãos

Da Redação

Bispo Dom Carlos em entrevista ao TNOnline

Faltam poucos dias para a Páscoa e, para muitas pessoas, a data representa somente o ato de presentear entes queridos com ovos de chocolate. Mas para os cristãos, ela tem um significado muito maior e mais importante.

"De fato a Páscoa para nós cristãos é a máxima solenidade. Nada é maior do que a Páscoa que é exatamente a morte e ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo", ressalta o bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira.

"É bom sempre lembrar quem é Cristo. Cristo é Deus que veio até nós. Um ser humano morrer é algo normal e corriqueiro. Agora o filho de Deus padecer a morte é a máxima demonstração da solidariedade de Deus Conosco. Eles no salva morrendo por nós. A Páscoa é o triunfo do amor", assinala. Confira a entrevista logo abaixo.

Assista:

PROGRAMAÇÃO

Na Sexta-feira Santa (7/4), há uma Vigília Eucarística das 7h às 15h, seguida por uma Celebração da Paixão do Senhor. Às 19h30, está marcada uma Procissão do Enterro do Senhor.

No sábado (8/4), não haverá outras missas, a não ser a Vigília Pascal às 19h30.

No Domingo de Páscoa (9/4), dia em que se encerra a Semana Santa, as celebrações acontecerão às 7h30, 8h30, 10h30, 18h e às 19h30.

