"A nossa Ponte de Guaratuba é o curso de medicina", diz Beto Preto

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O deputado federal Beto Preto (PSD) comemorou, nesta sexta-feira (8), a assinatura do decreto pelo governador Ratinho Junior (PSD) oficializando a instalação do curso de medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). "A nossa Ponte de Guaratuba é o curso de medicina", comparou o deputado, fazendo referência a inauguração da obra no litoral do Paraná.

O parlamentar destacou que ajudou a trazer cinco cursos de engenharia para a Universidade Tecnológica Federal (UTFPR) e de direito na própria Unespar. O curso de medicina, segundo ele, é a "cereja do bolo" para o ensino superior no município.

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"Eu luto por esse momento há muito tempo. Quando prefeito comecei a trabalhar, primeiro com as engenharias, depois com o curso de direito, e agora, a cereja do bolo, a medicina aqui na Unespar, que é pública e gratuita", assinalou Beto Preto, em entrevista coletiva.





Beto Preto discursa durante a assinatura do decreto - Foto: Lis Kato/TNOnline Beto Preto discursa durante a assinatura do decreto - Foto: Lis Kato/TNOnline





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Segundo ele, a Unespar terá um "salto fantástico". "Nós que somos de Apucarana, temos pela antiga Fecea (Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, que hoje é um campus da Unespar), um carinho enorme. E agora ela (a Unespar de Apucarana) dá um salto de qualidade", pontuou, agradecendo ao governador Ratinho Junior.

Beto Preto afirma que o vestibular deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano, com o início das aulas em 2027. Para o deputado, a região toda sai ganhando com o curso. "Quem quiser fazer medicina em Apucarana vai ser bem-vindo. Vai ser acolhido como eu fui acolhido quando fui pra Londrina e para Curitiba", cita, lembrando quando começou a cursar medicina em Curitiba e depois concluiu a formação na Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O parlamentar afirmou, no discurso, que o curso vai democratizar o acesso à população pelo Aprova Paraná. "Vamos ter vagas para os alunos dos colégios estaduais aqui da região. Isso é emocionante: saber que nós vamos ter a oportunidade de ter o filho do trabalhador, filho do operário, filho do pedreiro, que vai poder fazer medicina aqui", disse, lembrando sua trajetória como estudante de medicina até se formar na Universidade Estadual de Londrina (UEL).

