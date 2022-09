'A Jornada da Startup' acontece nesta terça (27) em Apucarana

Da Redação

Evento acontece nesta terça (27), às 19 horas, no Dalle

Nesta terça-feira (27), às 19 horas, tem mais uma edição 'A Jornada da Startup' - Beer Innovation, em Apucarana. O evento gratuito é uma realização da Conecta Apucarana, da prefeitura, da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia), e do Sebrae. A atividade, que acontece na Dalle Cervejaria, tem como convidado especial Eduardo Frezarin, um empreendedor, especialista em gestão comercial e negociações, CEO e Co Founder da Yazo, de Londrina.

"O Eduardo Frezarin vem falar sobre empreendimento, tecnologia, startups, inovação, além de outros assuntos relacionados, durante esse encontro, que tem como objetivo reunir pessoas em ambientes descontraídos para que saibam um pouco da rotina. Queremos mostrar que Apucarana tem potencial para ser um polo inovador", comenta o presidente da Acia, Wanderlei Faganello.

Faganello explica que os encontros são inspirados no 'Pint of Science', um festival anual de ciências que visa comunicar os desenvolvimentos científicos contemporâneos ao público, trazendo cientistas a bares, cafés e outros locais públicos para compartilhar suas pesquisas e descobertas. "É uma oportunidade de se encontrar em um local, trocar ideias e compartilhar conhecimentos com outras pessoas. É preciso se inscrever e as vagas são limitadas", observa.

SERVIÇO

'A Jornada da Startup'

Endereço: Rua Antônio José de Oliveira, 508

Horário: 19 horas

Inscrição pelo link

