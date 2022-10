À espera da Copa, polarização garante vendas de camisas da Seleção

Da Redação

A Copa do Mundo começa daqui a pouco mais de um mês no Catar e as vitrines das lojas esportivas e populares de Apucarana já estão entrando no ritmo da competição. Há opções de camisas da Seleção Brasileira e também de artigos temáticos, como chapéus, "vuvuzelas" e bandeiras. Enquanto a bola não rola, no entanto, o que garante as vendas é a eleição presidencial. Os adultos estão comprando as camisas do Brasil para mostrar a preferência política.

A empresária Nilsa Christ, dona de três lojas de artigos esportivos no centro de Apucarana, afirma que os clientes estão comprando camisas da Seleção Brasileira por conta da disputa entre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta voltar ao poder.

Até como reflexo do resultado no primeiro turno em Apucarana, quando Bolsonaro obteve 63,22% dos votos válidos contra 28,09% de Lula, a maior procura é pela camisa verde-amarela. Os eleitores do atual presidente vêm utilizando o uniforme da Seleção com símbolo do antipetismo, embora há eleitores dos dois lados que usam a camisa do Brasil.

“Só na parte das roupas infantis é que a procura ocorre por conta da Copa do Mundo. Os adultos estão comprando mesmo para as eleições” - Nilsa Christ, Empresária - Nilsa Christ, Empresária

Como o seu segmento é justamente na área de esportes, a polarização foi um motivo a mais de venda.

Em relação à Copa do Mundo, ela afirma que o movimento aumenta tradicionalmente nas vésperas da competição. O torneio começa em 20 de novembro, enquanto o Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24. “Estou no comércio esportivo há muitos anos e toda Copa do Mundo vende muita camisa. Sempre é do mesmo jeito. As pessoas dizem que não querem saber, que a Seleção vai perder ou não vai se classificar, mas o chega os dias dos jogos, e as coisas mudam. Todo mundo é brasileiro”, afirma a empresária.

Ela observa que novos modelos oficiais das camisas da seleção ainda não chegaram. Nilsa está trabalhando com a coleção anterior, com preços na faixa entre R$ 250 e R$ 290, e está aguardando um posicionamento da fornecedora, a Nike. A bola oficial já chegou, a Al Rihla. O valor é R$ 269 na caixa e R$ 249 sem a caixa.

LOJAS POPULARES

A reportagem também percorreu algumas lojas populares, que não trabalham com produtos oficiais. Nesses locais, é possível encontrar réplicas do novo modelo das camisas da Seleção Brasileira. De olho na polarização, há opções variadas. Além da tradicional amarelinha, a azul e um modelo de treinos da cor branca estão sendo oferecidos. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 65.

Assista:

