A elevação de temperatura de Apucarana continua na sexta-feira (11)

Nesta sexta-feira, uma nova frente fria com deslocamento mais ao Sul do País, traz instabilidade no estado a partir oeste e sudoeste, do período da madrugada/manhã para a tarde, principalmente. Esta frente fria sai mais para o mar entre o Uruguai e RS, e as chuvas no Paraná, se concentram mais na sobre a metade ao sul do estado, Ao norte ainda esquenta mais até a tarde.

Apucarana, cidade ao norte do Paraná, segue com elevação de temperaturas. A mínima prevista é 17ºC e máxima de 30ºC.

Como de costume, o dia amanhece com temperaturas mais baixas e aquece com o passar das horas no período da tarde. Terá nuvens no céu com presença marcante do sol. À noite, o tempo estará agradável. Seguimos a semana sem previsão de chuva.

