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COLISÃO

A caminho do trabalho, motociclista se envolve em acidente no Contorno Norte

Apesar dos ferimentos leves e do susto na via, o condutor recusou atendimento

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 08:12:18 Editado em 31.07.2026, 08:14:19
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A caminho do trabalho, motociclista se envolve em acidente no Contorno Norte
Autor A ocorrência foi atendida exclusivamente pela equipe de resgate do Siate - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Um motociclista ficou levemente ferido após se envolver em um acidente no Contorno Norte, em Apucarana, enquanto ia para o trabalho, por volta das 7h40. A ocorrência mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), mas, apesar de apresentar ferimentos na perna e contusão no tórax, a vítima recusou o encaminhamento hospitalar.

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De acordo com apurações no local pelo TNOnline, o condutor teria tentado uma ultrapassagem que terminou em colisão contra um caminhão. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

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A ocorrência foi atendida exclusivamente pela equipe de resgate do Siate, do Corpo de Bombeiros.

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