A 10 dias do Natal, alimentos para doação são furtados no PR

Ladrões invadiram uma igreja católica, em Apucarana, no norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (15) e roubaram cerca de 30 cestas básicas que seriam doadas para famílias carentes da cidade neste mês de dezembro.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pertence ao Núcleo Habitacional João Paulo, e fica na Rua Rio Pirapó. O vigilante acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que dois homens saíram correndo do local, ao perceber sua presença, deixando diversos objetos que haviam sido tirados de dentro do salão paroquial e de outras salas pertencentes à igreja.

De acordo com o Padre Laércio José de Lara, titular da paróquia, os alimentos e outros objetos furtados, seriam doados para famílias assistidas pela igreja. “Distribuímos mensalmente de 80 a 100 cestas básicas através do serviço pastoral de caridade. Ainda estamos realizando levantamentos, mas cerca de 30 kits de alimentos, além de uma máquina de lavar roupas que seria doada para uma família, foram levados. Com isso, as doações deste mês ficam comprometidas e vamos precisar pedir a ajuda da comunidade para tentar suprir as pessoas que precisamos atender”, lamentou o padre.

Além dos alimentos e do eletrodoméstico, os ladrões ainda levaram dois botijões de gás de uso da paróquia e deixaram uma grande bagunça por onde passaram.

“Ainda estamos fazendo um levantamento para saber ao certo tudo o que foi levado, pois além de alimentos, temos alguns móveis e roupas, que reformamos para doação, aqui na paróquia. Dá uma dor no coração passar por isso, saber que pessoas simples partilham muitas vezes, do pouco que tem, para poder ajudar os que têm menos. Fico chateado e triste com essa situação”, declarou o pároco.

Um boletim de ocorrências foi registrado, mas os ladrões ainda não foram identificados.