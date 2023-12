8ª edição dos Jocas começa nesta segunda-feira no Centro da Juventude

Começa nesta segunda-feira (04/12), a partir das 8h30, na quadra de esportes do Centro da Juventude Alex Mazaron, em Apucarana, com a modalidade de xadrez, a 8ª edição dos Jogos das Crianças (Jocas). A competição, que prossegue até o dia 14 de dezembro, é promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes.

Além do Centro da Juventude, a competição também será desenvolvida nas quadras das escolas Edson Giacomini, Alcides Ramos, Fernando José Acosta, Augusto Weyand, João Antônio Braga Côrtes e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que sediará o golf 7, modalidade que é novidade na edição desse ano.

“Com muita alegria terá início na próxima semana mais uma edição dos Jocas, proporcionando esse momento especial aos nossos jovens alunos. Serão quase duas semanas de competição, com as crianças aprendendo a respeitar regras e a trabalhar em equipe, além de promover diversão e lazer. Na edição desse ano teremos as modalidades de bola queimada, futsal, handebol, golf 7 e xadrez, com a presença de alunos nascidos em 2012, 2013 e 2014. São 1.808 crianças inscritas das 36 escolas municipais”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“O esporte tem um papel fundamental na formação das crianças e adolescentes, pois auxilia no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Apesar dos muitos benefícios, estudos recentes apontam que o sedentarismo infanto-juvenil vem crescendo, em decorrência principalmente do aumento das facilidades tecnológicas. Neste sentido, nós entendemos que é importante incentivar nossos estudantes a criarem bons hábitos. A prática regular de atividades físicas é um deles. Geralmente, os bons hábitos adquiridos na infância nos acompanham por toda a vida”, disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

“A competição, que é acontece anualmente no município e que já se tornou tradicional, sempre é realizada com sucesso pela Autarquia de Educação e pela Secretaria de Esportes. Através dos Jocas, estamos proporcionando aos alunos da rede municipal a interação e a socialização, vivenciando novas experiências no ambiente escolar. Com a disputa incentivamos os alunos a terem gosto pela prática regular da atividade física e também sobre a sua importância em benefícios da saúde”, frisa o secretário de esportes, Tom Barros.

A competição de handebol será realizada nos dias 5 e 11; a bola queimada nos dias 6 e 13; o futsal nos dias 7 e 12; e o golf 7 nos dias 8 e 14.

Na modalidade de xadrez do ano passado na categoria masculina, o primeiro colocado foi o aluno Leonardo Felipe de Oliveira, da Escola João Antônio Braga Côrtes. Leonardo Julião Fernandes, da Escola Presidente Médici, faturou a medalha de prata e Murilo Eduardo Gatto, da Escola Marta Pereira, ganhou bronze.

Pela categoria feminina, a campeã foi Giovana Monteiro, da Escola Joaquim Vicente de Castro, com Bárbara Leão, da Escola Marta Pereira, ficando na segunda colocação. A aluna Antonela Romualdo da Silva, da Escola Antonieta Lautenschlager, terminou a disputa em terceiro lugar.

