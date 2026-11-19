Cerca de 310 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 15 anos, sobem ao palco no próximo dia 28 de novembro para o 7º Festival de Ginástica Artística e Rítmica de Apucarana. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o evento será realizado a partir das 17h, no Ginásio de Esportes do Lagoão, e contará com aproximadamente 50 apresentações gratuitas ao público.

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O festival tem como principal objetivo demonstrar a evolução dos alunos que participaram dos treinamentos gratuitos ao longo do ano na escola municipal da modalidade. Diferente de uma competição tradicional, o evento não terá disputa por medalhas ou posições no pódio, focando exclusivamente na celebração das habilidades e coreografias ensaiadas pelas crianças e jovens.

Os participantes, alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino, realizarão exercícios de solo e demonstrações com aparelhos clássicos da ginástica, como arco, maças, bola, fita e mãos livres. As apresentações, com duração média de um minuto e meio cada, foram divididas nas categorias baby (5 e 6 anos), mirim, pré-infantil, infantil e juvenil. Segundo a coordenadora municipal de ginástica, Neusa Maria da Silva, as exibições da categoria baby costumam ser um dos momentos de maior emoção para o público, marcando frequentemente a estreia das crianças menores diante de suas famílias.

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, destacou a importância da presença da comunidade no evento para valorizar o esforço dos pequenos esportistas e o trabalho da equipe técnica ao longo de 2026. A escola municipal de ginástica mantém treinamentos diários no Lagoão, de segunda a sábado, e as matrículas para novos alunos e veteranos devem ser renovadas no início de cada ano letivo.