7 de Setembro: Manifestações acontecem em Apucarana e região

Nesta terça-feira (07), Dia da Independência do Brasil, diversas cidades devem registrar manifestações em prol da liberdade e em apoio ao Presidente Bolsonaro. Pelo menos em 58 municípios do Paraná acontecem atos. Em Apucarana, Arapongas e cidades da região muitas pessoas devem protestar.

Em Apucarana, a concentração dos manifestantes começa às 15h, no centro, na Praça Rui Barbosa.

Já em Arapongas, as pessoas se reúnem na Praça Mauá, às 14h. Em Ivaiporã, a concentração acontece no Jardim Botânico, às 15h.

Em Lunardelli , o ato está previsto para acontecer as 13h no centro de eventos. Em Maringá, a manifestação está marcada também para 15h em frente a catedral da cidade.

Em Apucarana, para a segurança dos manifestações, conforme da Guarda Civil Municipal, GCM, algumas ruas do centro de Apucarana serão interditadas a partir das 11h. "Com integração da PMPR, vamos interditar os acessos à Praça Rui Barbosa, e as equipes estarão de prontidão caso ocorra desentendimentos na manifestação", informou a GCM.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana informou que como a manifestação é livre, caso haja alguma situação anormal que seja necessária, será aplicado o reforço do efetivo PM.

O governador Ratinho Junior disse serem naturais e democráticas as manifestações populares que estão marcadas para este dia 7 de setembro e acredita que no Paraná tudo ocorra de forma pacífica. “Sete de setembro é uma data festiva para o Brasil e os brasileiros. A gente espera uma manifestação democrática, livre e com muita ordem. O paranaense não gosta de desordem e de bagunça e assim acreditamos que será tranquila”, declarou.

