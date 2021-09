7 de Setembro: manifestação movimenta centro de Apucarana

Da Redação

Muitas pessoas protestam na tarde desta terça-feira (7), feriado da Independência do Brasil. A manifestação reúne moradores de Apucarana, pessoas de outros municípios, caminhoneiros além de motociclistas.

Todos estão no centro de Apucarana, na região da Praça Rui Barbosa. A manifestação conta com famílias inteiras, pessoas vestem verde e amarelo, carregam bandeiras e cartazes.

Assim como em diversas cidades do Brasil, Apucarana também recebe a manifestação de pessoas que defendem a democracia, são contra abusos do STF, pedem eleições mais transparentes, liberdade e em prol do presidente Bolsonaro.

O centro de Apucarana foi fechado para a segurança dos manifestantes.

Pela região também houveram encontros de apoiadores do Governo Bolsonaro. Em Arapongas, o evento começou às 14 horas, na Praça Mauá. Em pontos da PR 445, em Cambé, e na PR 170, em Rolândia, cerca de 370 pessoas compareceram na manifestação.

O TNOnline realizou uma transmissão ao vivo da manifestação; Assista:

