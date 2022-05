7ª Caminhada Ecorreligiosa será realizada em Apucarana

Da Redação

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, divulgou a programação da festa da padroeira, que acontece no dia 13/05. Neste mês, a paroquia realiza várias atividades, como missas, carreata, novena e a 7ª Caminhada Ecorreligiosa.

No dia de Nossa Senhora de Fátima, sexta-feira (13), acontece a santa missa da padroeira, com a presença do Bispo Dom Carlos José de Oliveira, às 19h30. Após a celebração tem abertura da festa.

No sábado (14), acontece a missa às 19h30 e no domingo (15), ocorre a 7ª Caminhada Ecorreligiosa, que estava suspensa por 2 anos, devido a pandemia da covid-19. A caminhada de 8 km seguirá até a Serrinha (ida e volta). Após a caminha será servida uma macarronada, que pode ser adquirida ou reservada antecipadamente, no Salão paroquial.

Inscrição para 7ª Caminhada Ecorreligiosa

As inscrições podem ser feitas na página do facebook da paróquia ou pelo telefone (43) 9.9986-0777 ou através do link. Os primeiro 200 inscritos vão ganhar um boné personalizado.