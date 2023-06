62ª edição dos JUP's terá 20 instituições de ensino em Apucarana

A 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's), que será disputada de 7 a 13 de julho, em Apucarana, terá a presença de 20 instituições de ensino superior de todo o Estado. A definição dos participantes ocorreu nessa terça-feira à tarde (06/06), por videoconferência, durante a realização do congresso técnico. São mais de 2.300 pessoas nos jogos, entre atletas, treinadores, dirigentes e equipe de arbitragem, com a disputa acontecendo em 16 modalidades em várias praças esportivas do município.

“Apucarana mais uma vez está de porta aberta e preparada para receber os atletas e todos os profissionais envolvidos nessa grande competição. Vamos fazer uma festa maravilhosa como tem acontecido nos últimos anos em nosso município. Será uma semana intensa com muitos jogos e várias disputas, reunindo os principais atletas do Estado. A nossa equipe já está trabalhando para a realização dos JUP's e as nossas praças esportivas prontas para mais uma edição, que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, que reforçou também que de 4 a 12 de agosto, o município realizará a fase final dos Jogos Escolares do Paraná.

“Será o terceiro ano consecutivo dos JUP´s em Apucarana e que colocamos como cidade do esporte universitário do Paraná, com a competição reunindo mais de 2.300 atletas, tendo um número recorde de participantes. Agradeço a Prefeitura de Apucarana por receber mais uma vez esse grandioso evento, desejando que os jogos sejam marcantes e que todos consigam os seus objetivos”, frisa Ney de Lucca Mecking, presidente da Federação Paranaense de Desportos Universitários.

A competição será realizada nas modalidades acadêmico, atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paradesportiva, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez, todas nas categorias masculina e feminina.

Vão competir em Apucarana: FAG (Cascavel), Integrado (Campo Mourão), PUC (Curitiba), UEL (Londrina), UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul), UFPR (Curitiba), UFPR-Litoral (Matinhos), Unespar (Paranavaí), Unicentro (Guarapuava), Unicesumar (Maringá), Unidep (Pato Branco), Unifateb (Telêmaco Borba), Uniguairacá (Guarapuava), Unioeste (Cascavel), Unipar (Cianorte), Universidade Positivo (Curitiba), UTFPR (Cornélio Procópio) e UTFPR (Curitiba).

Nos JUP´s de 2022, a Unicesumar, de Maringá, foi à campeã geral, com 339 pontos, seguida pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com 231; Unioeste, de Cascavel, 167; e UFPR Curitiba com 154 pontos ganhos. A Unicesumar também conquistou o troféu disciplina.

Os 62º JUP´s são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana.

