62ª edição dos JUP's define os últimos campeões nesta quinta-feira

Serão conhecidos nesta quinta-feira (13), em Apucarana, os campeões das modalidades de basquetebol (m), futsal (m e f), handebol (m e f) e voleibol (m e f) da 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP'S). As disputas decisivas acontecerão no Colégio São José, no Ginásio de Esportes Lagoão, nos complexos Estação Cidadania e Áureo Caixote, no Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira, no Colégio Nilo Cairo e no Centro Esportivo Madre Josafata do Colégio Nossa Senhora da Glória.

Depois de seis dias a competição estadual chega ao seu final. Nessa quarta-feira (12) terminou o basquetebol feminino no ginásio do Colégio São José, com a Unicesumar faturando a medalha de ouro, seguida pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Os campeões de cada modalidade se classificam para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), que serão disputados de 8 a 22 de outubro em Joinville-SC.

No ginásio do Colégio São José pela modalidade de basquetebol masculino, às 9 horas, a UTFPR (Curitiba) joga contra a PUC-PR (Curitiba) pela decisão de terceiro lugar. Em seguida, às 10h30, UEL e Unicesumar disputam o título.

Os demais jogos nesta quinta-feira são os seguintes: Estação Cidadania, futsal: 9 horas, Unicesumar x UEPG, decisão de 3º lugar masculino, e às 10h30, Unipar (Cianorte) x Uniguairacá (Guarapuava), final feminina.

Ginásio de Esportes do Lagoão, futsal: 9 horas, Unifateb (Telêmaco Borba) x UEM, decisão de 3º lugar feminino, e às 10h30, Unifateb x UEM, final masculina.

Complexo Esportivo Áureo Caixote, handebol: 9 horas, Unicesumar x FAG (Cascavel), final feminina e às 10h30, Unicesumar x Unioeste (Cascavel), final masculina.

Ginásio de Esportes do Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira, handebol: 9 horas, UFPR x UEM, decisão de terceiro lugar feminino e às 10h30, UFPR x UEM, decisão de terceiro lugar masculino.

Ginásio do Colégio Nilo Cairo, voleibol: 9 horas, UEL x Unioeste, decisão de terceiro lugar feminino e às 10 horas, UEM x Unioeste, decisão de terceiro lugar masculino.

No Centro Esportivo Madre Josafata do Colégio Nossa Senhora da Glória, voleibol: 9 horas, Unicesumar x UFPR, final feminina e às 10h15, Unicesumar x Uniguairacá, final masculina.

Os Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana e, com apoio da Persis Internet.

