62ª edição dos Jogos Universitários começa neste sábado em Apucarana

Com a presença de 19 instituições de ensino superior do Estado, tem início neste sábado pela manhã (8) em Apucarana, a 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS), que prosseguirá até a próxima quinta-feira, sendo disputada em 14 modalidades nas categorias masculina e feminina. No entanto, o cerimonial de abertura será neste sábado, a partir das 19h30, no Espaço Cultural Cine Teatro Fênix. Na ocasião, o jogador Rafael Hidalgo Lobato, da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) e ex-Seleção Brasileira, conduzirá a tocha olímpica e o jovem Lucas Giovanone, da seleção de vôlei de praia do município, fará o juramento do atleta, com a solenidade tendo também outras atrações.

O prefeito Junior da Femac diz que Apucarana está preparada mais uma vez para sediar uma competição oficial do estado. “É uma alegria muito grande estar recebendo novamente os Jogos Universitários, disputa de alto nível e que movimentará por uma semana as nossas praças esportivas, deixando o município em evidência e fortalecendo o comércio. Depois dos JUPS também realizaremos a fase final dos Jogos Escolares, que acontecerá de 4 a 12 de agosto, mostrando que Apucarana é a capital do esporte no Paraná”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, convida toda comunidade para prestigiar os jogos. “Pela terceira vez consecutiva realizaremos os JUPS e com certeza será uma festa linda durante uma semana com a participação dos principais atletas universitários do Paraná. Para quem gosta do esporte será um prato cheio com a realização de várias modalidades individuais e coletivas”, frisa o professor Tom Barros.

Segundo o coordenador de Esportes de Rendimento e diretor dos JUPS, Emerson Venturini, o Milico, a importância da competição recai na política de esportes do estado do Paraná. “Existe uma sequência de eventos, subsidiados pelo governo, que atendem a comunidade esportiva em diferentes faixas etárias, iniciando aos 12 anos e indo até os jogos do idoso”, diz Milico.

Competirão em Apucarana as seguintes instituições: FAG (Cascavel), Integrado (Campo Mourão), PUC (Curitiba), UEL (Londrina), UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul), UFPR (Curitiba), UFPR-Litoral (Matinhos), Unespar (Paranavaí), Unicentro (Guarapuava), Unicesumar (Maringá), Unifateb (Telêmaco Borba), Uniguairacá (Guarapuava), Unioeste (Cascavel), Unipar (Cianorte), Universidade Positivo (Curitiba), UTFPR (Cornélio Procópio) e UTFPR (Curitiba).

Os melhores colocados de cada modalidade nos JUPS se classificam para a 70ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), que ocorrerá no mês de outubro em Joinville-SC.

INÍCIO DAS COMPETIÇÕES

Neste sábado iniciam 13 modalidades nos Jogos Universitários do Paraná. As disputas de atletismo (Complexo Esportivo Lagoão), basquetebol (Colégio São José), futsal (Lagoão e Complexos Áureo Caixote e Estação Cidadania), handebol (Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira) e voleibol (Colégios Mater Dei e Nilo Cairo) começam às 8 horas.

A partir das 8h30, será dada a largada nas modalidades acadêmico (Facnopar), badminton (Colégio Platão), natação (Complexo Esportivo Lagoão), tênis (Country Club) e tênis de mesa (Colégio Santos Dumont). Às 9 horas, inicia o xadrez na Adefiap, às 9h15 o taekwondo no ginásio do Sesc e às 9h30 o judô no ginásio do Clube 28 de Janeiro. A modalidade de karatê ocorrerá neste domingo (09/07), às 9 horas, também no ginásio do Sesc.

Os JUPS são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana e, com apoio da Persis Internet.

