61ª Prova Pedestre 28 de Janeiro já reúne mais de 1,5 mil inscritos

As inscrições da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro foram abertas na última sexta-feira (15/12) e em apenas uma semana já são mais de 1,5 mil atletas confirmados para a competição que acontecerá no dia 27 do mês que vem pelas categorias masculina e feminina. A corrida faz parte das comemorações dos 80 anos de emancipação política de Apucarana.

continua após publicidade

“Para a prova do próximo ano já temos atletas inscritos na Vinteoitinha e nas corridas de 5 e de 10 quilômetros. Em uma semana que as inscrições foram abertas já temos mais de 1,5 mil corredores garantidos, sendo recorde de participantes nesse período. No ano passado, na primeira semana da abertura das inscrições não chegamos a mil atletas, diferentemente do que está acontecendo na prova de 2024. O nosso objetivo para a 61ª edição da prova é chegar a 4.300 atletas inscritos, o que seria o recorde da competição”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

- LEIA MAIS: Comitiva da região vai ao MEC pedir curso de medicina para Apucarana

continua após publicidade

“A prova do próximo ano abrirá o calendário esportivo de Apucarana e será de alto nível, tendo a participação de atletas africanos e também com grandes nomes no pedestrianismo nacional. A cada ano que passa a Prova 28 de Janeiro fica mais forte, competitiva e tendo um aumento significativo no número de participantes. Isso também acontece na realização da Vinteoitinha que terá a sua 23ª edição”, frisa o prefeito Junior da Femac.

Quatro atletas africanos já se inscreveram para a prova de 2024. São eles: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Joshua Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Jepchirchir Chelanga, do Quênia. Os corredores são agenciados pelo ex-atleta Moacir Marconi, o Coquinho.

As inscrições da 61ª Prova 28 de Janeiro continuam abertas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Até o dia 2 de janeiro a inscrição custará R$ 50,00. Já de 3 até 12 de janeiro o valor será de 60,00. Pessoas com 60 anos ou mais não pagam inscrição.

continua após publicidade

No dia 27 de janeiro a 23ª Prova Vinteoitinha iniciará às 15h30, a prova de 5 quilômetros terá a largada às 19 horas e a corrida de 10 quilômetros começa às 20h15. Todas as largadas acontecem na Praça Rui Barbosa.

Mais informações sobre a competição podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

Siga o TNOnline no Google News