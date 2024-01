61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro tem recorde de inscritos

Foi quebrado nessa terça-feira (9) o recorde de inscritos da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro que acontecerá no próximo dia 27 em Apucarana, com a realização da Vinteoitinha e das corridas de 5 e de 10 quilômetros nas categorias masculina e feminina. A informação foi dada pelo prefeito Junior da Femac.

“Na prova do ano passado tivemos a participação de 3.524 atletas e até a data de hoje já são 3.545 corredores. São atletas do exterior e de todo o Brasil marcando presença na nossa tradicional prova, que marca a comemoração dos 80 anos de emancipação administrativa e política do município”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Apucarana define segurança para eventos de aniversário de 80 anos

“Estamos felizes com a quebra do recorde de participantes, pois mostra a grandiosidade que é a Prova Pedestre 28 de Janeiro. Faremos uma grande festa no próximo dia 27 e com a certeza que realizaremos uma competição de alto nível”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Segundo ele, as inscrições para a prova serão finalizadas nesta sexta-feira (12/01) ou até atingir o limite máximo de participantes, sendo 4.300 atletas. O valor da inscrição é de R$ 60. Pessoas com 60 anos ou mais não pagam inscrição.

Já se inscreveram cinco atletas do exterior: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Chelanga, do Quênia, e da argentina Marcela Cristina Gomes Cordeiro, que participou em 2021 da maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Do Brasil como principais destaques já estão confirmados os atletas Altobeli Santos da Silva, bicampeão da Prova 28 em 2017 e 2019; Jonathas de Oliveira Cruz, que conquistou o sexto lugar, sendo o melhor brasileiro na Corrida Internacional de São Silvestre, disputada no último dia 31 em São Paulo; Felismina Cavela, melhor brasileira na recente São Silvestre e quinta colocada na “28 de Janeiro” de 2023; Kleidane Barbosa Jardim, segunda melhor brasileira na última São Silvestre; Amanda Oliveira, quarta colocada na 28 de Janeiro em 2022; e Jéssica Ladeira Soares, quinta melhor brasileira na São Silvestre no ano passado.

As inscrições continuam abertas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28.

Mais informações da 61ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

