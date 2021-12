Da Redação

6º Concerto de Natal será realizado em Apucarana

Após dois anos sem o tradicional concerto de Natal, promovido pela Diocese de Apucarana, o espetáculo volta a acontecer. Serão duas apresentações na cidade.

O 6º Concerto de Natal “Nações, Louvai o Salvador” acontece no próximo dia 14, na Paróquia Cristo Profeta às 20 horas. Já no dia 17 de dezembro, a apresentação será no Cine Teatro Fênix às 20 horas. A entrada é gratuita e o evento segue todas as regras sanitárias para evitar a propagação da Covid-19.

Para o padre Douglas Felippe, que faz parte da equipe organizadora do evento, é uma grande alegria voltar com o espetáculo. “Estamos retomando este grandioso evento musical natalino com muito mais emoção. Nas edições anteriores acontecia uma apresentação em Apucarana e uma em Arapongas, este ano como os corais são todos de Apucarana as duas edições serão em Apucarana. Essa apresentação será muito mais emocionante. O Concerto de Natal é considerado um dos maiores eventos musicais da região", explica o padre.

Vários corais já fizeram parte do concerto, como Coral Menino Jesus de Praga da cidade de Astorga, Coral Vidas e Vozes de Arapongas, Coral São João Maria Vianney do Seminário Diocesano e o Coral Nossa Senhora Aparecida, que é o mais antigo da diocese e recebeu moção de aplausos da câmara de vereadores de Apucarana.

Neste ano, o Coral Nossa Senhora Aparecida se apresentará no Cine Teatro Fênix e o Coral Cristo Profeta na paróquia.