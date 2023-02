5G em Apucarana e Arapongas: entenda o que significa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tecnologia 5G pode é considerada a evolução do padrão tecnológico para serviços móveis, pois permite uma alta taxa de transmissão de dados com um tempo de resposta muito menor

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou as operadoras de celular a explorarem a rede 5G em Apucarana, Arapongas e em mais 345 municípios brasileiros a partir desta segunda-feira. O órgão regulador estabeleceu um calendário de disponibilização por faixa de habitantes, a começar pelas capitais e cidades com mais de 500 mil moradores. Nos dois maiores municípios da região, o prazo máximo estabelecido pela Anatel é de quatro anos.

continua após publicidade .

De acordo com o consultor do Sebrae, Tiago Cunha, no cronograma Apucarana e Arapongas aparecem com funcionamento até 31 de julho de 2027, entretanto, o processo pode acontecer mais cedo. “Depende muito da disponibilidade das próprias operadoras que ganharam a concessão para trabalhar com sinal 5G no Brasil de ter infraestrutura para disponibilidade desses sinais. Dentro do cronograma existe um limite. Em Apucarana este processo pode acontecer mais cedo, pois a Anatel tem atualizado constantemente o cronograma, devido a adequações necessárias na implantação do projeto”, afirma.

- LEIA MAIS: Anatel libera sinal de telefonia 5G para Apucarana e Arapongas

continua após publicidade .

Para agilizar a chegada da tecnologia, a prefeitura de Apucarana criou uma comissão que trabalha na estruturação do município, com adequação das antenas, disponibilidade de novos locais para instalação de antenas e readequação da legislação para utilização imediata da rede assim que houver a liberação por parte da Anatel.

Cunha destaca que a chegada do 5G em Apucarana irá impactar diretamente na criação de novos modelos de negócio por meio do programa Conecta, iniciativa que fomenta inovação e tecnologia, facilitando a digitalização do município em todos os aspectos. Atualmente o Conecta através da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia) discute junto ao poder municipal a instalação da lei de Sandbox, que facilitará o acesso a empresas de tecnologia que necessitam fazer teste de equipamentos e serviços digitais.

A chegada do 5G potencializará o surgimento destes novos negócios no município. O Conecta vem trabalhando incessantemente a estruturação de um projeto para Cidades Inteligentes e vem dialogando com a prefeitura para a preparação do Município para receber a tecnologia”, assinala.

continua após publicidade .

PADRÃO ELEVADO

Cunha explica que a tecnologia 5G pode é considerada a evolução do padrão tecnológico para serviços móveis, pois permite uma alta taxa de transmissão de dados com um tempo de resposta muito menor. Além disso, a utilização da rede 5G, ampliará e diversificará a utilização de dispositivos conectados à internet, conceito este denominado como ‘internet das coisas’.

“Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas. E terão impactos positivos em diversos setores como segurança pública, educação a distância, na indústria através da automação industrial, na agricultura e também contribuir com o conceito de cidade inteligente, transformando a forma como pessoas e organizações irão se relacionar, impulsionando assim a transformação digital”, destaca Cunha.

Segundo a Anatel, 487 municípios brasileiros já têm liberação para as operadoras disponibilizarem a faixa de 3,5 GHz, que possibilita a exploração da nova tecnologia de telefonia celular, com mais velocidade no trânsito de dados.

A tecnologia já está disponível para 40% da população brasileira. Para acessar os serviços, entretanto, é preciso ter aparelhos de celular compatíveis.

Siga o TNOnline no Google News