59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro terá mais de 3 mil atletas

Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura de Apucarana informa que a corrida pedestre mais tradicional do Paraná, a 59ª edição da Prova 28 de Janeiro, que ocorrerá no dia 21 de maio, terá a participação de 3.087 atletas.

A inscrição foi encerrada nesta quarta-feira (11), com a confirmação de competidores de dez estados e também de atletas do exterior. Se inscreveram 496 atletas na Vinteotinha, que terá a sua 21ª edição, 1.621 na prova de 5 Km, 944 na corrida de 10 Km e de 26 paratletas.

O prefeito Junior da Femac comemora o retorno da corrida nesse ano. “Depois de não ser realizada no ano passado devido à pandemia da covid-19, a Prova 28 de Janeiro está retornando com toda força e com mais de 3.000 atletas inscritos. O número de participantes mostra a qualidade e o potencial da nossa corrida, sendo referência no Brasil. Como acontece em todos os anos a prova será uma festa envolvendo crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade”, destaca o prefeito.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que tudo está preparado para a competição. “Estamos felizes pela volta da nossa tradicional prova, que mais uma vez contará com vários atletas de elite nas categorias masculina e feminina. Também teremos os competidores da cidade representando as academias e as equipes de corrida”, frisa Grillo.

Pelo naipe masculino como principais destaques estão os atletas Bernard Kipsang Chumba (Quênia), Altobeli Santos da Silva, Giovane dos Santos, Paulo Roberto de Almeida Paula, José Márcio Leão da Silva, Justino Pedro da Silva, Gilmar Silvestre Lopes, Carlos Henrique de Souza, Gilberto Silvestre Lopes, Alessandro de Souza e Alisson Peres da Rocha.

Já no feminino as atrações são Joziane da Silva Cardoso, Jeniffer do Nascimento Silva, Cruz Nonata da Silva, Andreia Aparecida Hessel, Jéssica Ladeira Soares, Jaciane Barroso de Jesus, a queniana Vivian Kiplagati e a argentina Marcela Cristina Gomes.

No próximo dia 21, a Vinteoitinha terá início às 15h30. Em seguida, às 19 horas, será dada a largada da corrida de 5 Km, enquanto às 20h15, começa a prova de 10 Km.

Mais informações da 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.