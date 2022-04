Da Redação

59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro é marcada para o dia 21 de maio

A 59ª edição da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro em Apucarana, foi remarcada para o dia 21 de maio. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (01/04) pelo prefeito Junior da Femac, após reunião com o secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, que esteve acompanhado pelo superintendente da pasta, Tom Barros.

O prefeito Junior da Femac observa que a realização da Prova Pedestre 28 de Janeiro, com a definição da nova data, marcará a retomada do calendário esportivo de Apucarana no pós-pandemia. “A data foi escolhida nesta época, por não coincidir com nenhuma outra grande corrida. As inscrições que já foram feitas continuam válidas e, para proporcionar mais uma oportunidade aos interessados, será aberto um novo período de inscrições, que será de 11 de abril a 11 de maio”, frisa o prefeito Junior da Femac, acrescentando que as inscrições poderão ser feitas pelo portal da Prefeitura (www.apucarana.pr.gov.br/corrida28).

O prefeito esclarece ainda que, como faltava apenas um dia para o encerramento das inscrições quando a prova foi suspensa, naquele momento já não havia mais a possibilidade de desconto, por isso a taxa de inscrição será de R$ 60. Já as pessoas com 60 anos ou mais têm gratuidade de inscrição, assim como os participantes da Vinteoitinha, que não apresenta taxa de inscrição.

O secretário de Esportes, professor Grillo afirma que a prova acontecerá nos mesmos horários previstos anteriormente, ou seja, às 15h30 para a Vinteoitinha, 19 horas para a corrida de 5 quilômetros e às 20h15 para a prova de 10 quilômetros. “A prova já tem perto de 3.000 atletas inscritos, com a participação de competidores de todo o país e também do exterior. Será uma grande festa na retomada do nosso pedestrianismo”.

Na prova de 10 quilômetros, além de troféus, a premiação em dinheiro para os cinco primeiros lugares no masculino e feminino será a seguinte: 1º lugar – R$8.000,00; 2º lugar – R$ 6.000,00; 3º lugar – R$ 4.000,00; 4º lugar – R$ 2.000,00; 5º lugar – R$ 1.000,00. Já para a corrida de 5 quilômetros, a premiação em dinheiro será para os três melhores de cada naipe, sendo 1º lugar – R$ 600,00; 2º lugar – R$ 500,00; 3º lugar – R$ 400,00. Também em cada percurso terá premiação para os melhores atletas de Apucarana.

Mais informações sobre a tradicional competição podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.