52 jovens concluem curso de informática e design gráfico

Da Redação

Mais uma turma de jovens apucaranenses recebeu nesta sexta-feira (29), seus certificados de conclusão dos cursos de Informática e Novas Tecnologias. São 52 estudantes, que concluíram 120 horas de carga horária. Os cursos focaram essencialmente na necessidade atual de conhecimento de informática com Windows e Linux, além de design gráfico vetorial, que tem sido muito requisitado no mercado de trabalho de Apucarana.

O vice-prefeito Paulo Vital, representou o prefeito Junior da Femac na formatura de mais um grupo de jovens. “É com muita alegria que participamos mais uma vez de uma solenidade de conclusão de cursos profissionalizantes. Nossa gestão prioriza investimentos na educação e também na qualificação de jovens e trabalhadores em geral”, discursou Vital.

Especificamente em relação à área de formação deste novo grupo, Paulo Vital frisou que as inovações tecnológicas tomaram conta do mercado. “Não existe outro caminho, o mundo digital está aí e quem não se atualizar corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho”, alertou o vice-prefeito, acrescentando que muitas oportunidades de cursos estão sendo ofertadas.

O gerente executivo do Serviço Social do Comércio (SESC), Ronaldo Romani Ficagno, disse que, felizmente, hoje a Prefeitura de Apucarana tem essa visão da importância da qualificação profissional, para viabilizar aos jovens sua inserção no mercado de trabalho.

“Nós do Sesc trabalhamos com muitas mãos para oferecer o melhor a esses jovens, incluindo noções essenciais de Hardware e Software, sistema operacional Windows, gerenciamento de arquivos e pastas, elaboração e edição de documentos de textos com Word e writer, planilhas eletrônicas com o Excel, introdução ao desenho vetorial, manipulação de formas, cores e objetos e criação de projetos gráficos”, informou Ronaldo Romani Ficagno.

A formanda Estefani de Oliveira Boneto, 17 anos, disse que priorizou o aprendizado em design gráfico. “Conclui o colegial e já fui aprovada para o curso de Artes visuais na Universidade Estadual de Londrina (noturno) e agora busco uma vaga no mercado de trabalho local”, disse Estefani.

O evento no auditório do Sesc, teve a presença do secretário de indústria, comércio e trabalho, Edson Estrope; o superintende da pasta, Adan Lenharo; o diretor da Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas; o coordenador Dorival Miguel da Silva; e o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiróz.