50 anos: Paróquia Cristo Sacerdote celebra Jubileu de Ouro; assista

A festa de 50 anos da Paróquia Cristo Sacerdote será marcada pela inauguração da reforma da fachada e de toda área externa da igreja, localizada na Avenida Santos Dumont, na Vila Shangri-La, em Apucarana. As comemorações começam nesta quarta-feira (23), com o tríduo e com celebrações que acontecem sempre às 19h30.

O jubileu de ouro também terá a entrega da imagem do padroeiro da igreja, medindo 1,80, além de um do obelisco e uma cápsula do tempo. Segundo o padre Alexandro Freitas, a imagem do padroeiro é de um artista do Recife e tem obras espalhadas pelo Brasil inteiro.

“A obra é do escultor sacro Diego Andrade, do recife que deixou ainda mais bonita nossa paroquia. A fachada estava com alguns problemas estruturais por isso passou por uma grande revitalização, a igreja ganhou na parte central uma grande azulejaria com a imagem do padroeiro, a azulejaria tem quase 14 metros, a arte é do artista sacro Gleydston Barba, foi ele quem coordenou o trabalho de arte da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Já a execução do projeto foi feita pela empresa Alfanio, que é a mesma que faz os azulejos de Aparecida. Então é um bonito presente que a paróquia recebeu” - Alexandro Freitas, padre - Alexandro Freitas, padre

Um monumento comemorativo foi construído em frente a paróquia também em comemoração ao jubileu de ouro. “O obelisco comemorativo foi erguido em frente ao nosso templo, para marcar os 50 anos da paróquia em forma de agradecimento a toda a comunidade”, disse.



Para finalizar as comemorações, a comunidade aceitou criar uma cápsula do tempo. "Marcar a história é importante e a comunidade aceitou, então fizemos uma cápsula do tempo, para que daqui 50 anos ela seja aberta. Vamos deixar registrado através de mensagem, fotos e cartas o que estamos vivendo e o que desejamos para o futuro. Eu deixei uma mensagem para aquele que vai ser o pároco daqui 50 anos, eu brinquei que talvez ele nem tenha nascido ainda", finaliza o padre. Assista a entrevista: null - Vídeo por: Reprodução

Veja a programação das celebrações

Na quarta-feira (23), o padre Alexandro pároco da Cristo Sacerdote realiza a missa e a bênção da nova imagem do padroeiro no primeiro dia do tríduo. Já na quinta-feira (24), o segundo dia de oração, a celebração é realizada pelo Dom Marcos José que foi seminarista na paróquia. Na sexta-feira (25), o padre Adenilson Jr. CSSR que foi o último padre da paróquia celebra a missa no terceiro dia.

Já no sábado (26), dia da grande festa as 8h30 acontece uma homenagem para aqueles que já partiram e na sequência a comunidade irá depositar a cápsula do tempo no local que ficará guardada e às 19h30 é acontece a missa que será presidida pelo Bispo Dom Carlos José.

