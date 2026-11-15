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APUCARANA

50 anos do Lagoão: gestão Beto Preto instalou nova cobertura e ampliou quadra

Ginásio, que comemora seu cinquentenário em 2026, foi reinaugurado em setembro de 2015 com jogos escolares e partida de basquete

Escrito por Da Redação
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50 anos do Lagoão: gestão Beto Preto instalou nova cobertura e ampliou quadra
Autor Ginásio Lagoão foi inaugurado em 13 de novembro de 1976 - Foto: Divulgação

Em 50 anos de história, o Ginásio de Esportes Lagoão, em Apucarana, passou por várias reformas. Uma das mais abrangentes ocorreu em 2015, na primeira gestão do então prefeito e hoje deputado federal Beto Preto (PSD). Naquele ano, o ginásio teve a cobertura substituída e a quadra poliesportiva foi ampliada para 40 metros de comprimento por 20 de largura, atingindo as dimensões oficiais.

-LEIA MAIS: Ginásio Lagoão completa 50 anos de inauguração em Apucarana

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As obras abrangeram todo o Complexo Esportivo José Antônio Basso, popularmente conhecido como Lagoão, e foram concentradas nas semanas que antecederam a fase final da categoria A dos 62º Jogos Escolares do Paraná, sediada por Apucarana. O ginásio foi reinaugurado em setembro de 2015, com a abertura dos jogos, que contou com uma partida de basquete entre Apucarana e Maringá e uma apresentação de acrobacias de basquete.

Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura à época, a revitalização do complexo superou R$ 900 mil. Cerca de R$ 500 mil foram destinados à cobertura, que enfrentava problemas de goteiras, com recursos de emenda parlamentar liberados pelo Ministério do Esporte. O Município aplicou aproximadamente R$ 400 mil nas obras.

Além da cobertura e da quadra, a concretagem incluiu uma rampa de acesso, a marquise, o palco e a entrada dos vestiários. Entre as adequações para atender às exigências do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura alargou as escadas de circulação das arquibancadas de um metro para 1,20 metro. O projeto também incluiu a ampliação das portas do ginásio e a construção de três sanitários acessíveis.

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Na pista de atletismo, os serviços incluíram o nivelamento do piso, a instalação de drenos e a desobstrução de bueiros. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a pista estava havia 19 anos sem receber uma competição oficial e voltou a sediar provas nas finais das categorias A e B dos Jogos Escolares.

Além disso, a Prefeitura promoveu a restauração de fissuras das paredes e a remodelação da rede de energia tanto interna quanto externa.

Inaugurado em 13 de novembro de 1976, na gestão de Luiz Antônio Biacchi, o Lagoão chegou ao cinquentenário em meio a outra reforma. Em 2026, as intervenções incluem a instalação de piso modular na quadra e de assentos nas arquibancadas, além de outras melhorias.

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Atletismo Beto Preto Ginásio de Esportes Lagoão Jogos Escolares reformas em Apucarana
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