Grávida é surpreendida com chá de bebê 'drive-thru' em Apucarana 

É unanimidade entre as mães que a gravidez traz uma onda de novos sentimentos e que o período da gestação é marcado por vários momentos, como o chá de bebê. Uma festa realizada para ajudar os pais com o enxoval, receber amigos e familiares para comemorar a chegada da criança.

Em Apucarana, Gislaine Aparecida dos Santos 36 anos, que está em sua 32ª semana de gestação foi surpreendida por um chá de bebê no estilo 'drive-thru'. Um momento marcado por muita emoção.

A apucaranense precisou desmarcar o tão sonhado chá de bebê, que deveria ter acontecido no dia 18 de abril, mas por causa da pandemia do novo coronavírus o evento precisou ser cancelado. "Quando começou a pandemia, eu já estava com tudo organizado, mas precisei cancelar, eu pensei em adiar, mas com as recomendações da saúde, então resolvi cancelar. Eu fiquei muito triste, pois gosto de reunir as pessoas, era a primeira festa da minha filha Ayla. Eu estava até preocupada, pois contava com os presentes do chá, eu tinha comprado só o necessário, já tinha até me conformado que não poderia realizar meu chá," comenta Gislaine.

Mas o que a gestante não esperava, é que a irmã e a prima dela estavam preparando uma grande surpresa, um chá de bebê no estilho 'drive-thru'. " Eu e a nossa prima Fernanda Siqueira, ficamos triste com toda a situação, a Gislaine já estava com o chá todo organizado, o local, decoração, e como está chegando a data do nascimento da nossa Ayla, tivemos a ideia de montar um grupo no WhatsApp, com alguns amigos e familiares para pensar o que poderia ser feito, pensamos em gravar vídeos e mandar pra ela, mas durante as conversas no grupo, um vídeo de um chá de bebê no estilo 'drive-thru' foi enviado, achamos muito legal e resolvemos organizar também," conta Luciana dos Santos de 41 anos, professora e irmã da gestante.

A surpresa aconteceu no sábado (25). A gestante foi levada até a casa da prima no Jardim Interlagos. Ela estava dentro da residência quando percebeu que algo estava acontecendo. "Quando eu sai, vi vários carros, uma mesa com presentes, bexigas rosas, música, e então percebi que era pra mim, foi uma emoção muito grande, eu demorei para acreditar no que estava acontecendo, ainda bem que os carros passaram duas vezes pela rua. Foi de surpresa mesmo, um momento muito especial para minha família, meu marido e meu outro filho de 9 anos, ficaram emocionados também. Eu não desconfiei de nada. Eu chorei muito de alegria, nossa, ganhei muita coisa, tudo que eu precisava. Até hoje se vejo o vídeo, eu me lembro e choro de emoção. Fiquei muito feliz de ver meus amigos, meus familiares, nunca vou me esquecer," emocionada disse a gestante.

A irmã dela ressaltou que todos os cuidados foram tomados, que as pessoas estavam de máscaras. "Antes de desembrulhar os presentes, eu e minha prima retiramos tudo da embalagem, limpamos certinho para entregar para a Gislaine. Ficamos muito felizes em organizar esse momento que vamos contar para a Ayla, quando ela crescer," finaliza.