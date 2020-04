Sanepar contribui com desinfecção no entorno de hospitais da UPA e AMS em Apucarana

A Sanepar está dando continuidade ao trabalho de desinfecção do entorno de hospitais da região Norte do Paraná. Na última sexta-feira, em ação conjunta com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Polícia Militar, a equipe da Sanepar esteve em Apucarana para implementar essa medida preventiva à disseminação do novo coronavírus.

O serviço de desinfecção foi executado nas entradas principais e nos acessos dos hospitais da Providência e Materno Infantil. Também foi realizada a aplicação do produto químico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, além da área externa da Autarquia Municipal de Saúde, que está recebendo pacientes com sintomas da Covid-19.

As unidades de saúde que estão sendo atendidas são indicadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e o isolamento das áreas de aplicação é feita com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Nos últimos dias o trabalho de desinfecção também foi realizado em hospitais e UPAs de Cambé, Rolândia e Arapongas. Para a desinfecção, a Sanepar utiliza hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).