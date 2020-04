Descarte de máscaras exige cuidados especiais; entenda

O lixo descartado de forma irregular, como em terrenos, infelizmente é uma realidade em todo Brasil e em outros países. Em Apucarana por exemplo, basta andar em alguns bairros da cidade que é possível encontrar restos de tecidos, de construção, móveis e eletrônicos descartados em lugares inapropriados. O que chama atenção, é que em meio à pandemia do novo coronavírus e com o uso obrigatório de máscaras, para evitar a propagação da Covid-19, os item de proteção individual também entrou na lista dos descartes.

Em Apucarana foram encontradas máscaras jogadas em vários bairros, no centro da cidade e até no lixo reciclável. A orientação é após o uso, jogar a máscara no lixo do banheiro. “Os Catadores de Recicláveis tem um pedido para toda a população, para não descartarem luvas, máscaras, ou outros equipamentos de EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, diretamente no lixo. Coloque dentro de um saquinho bem fechado, no lixo comum. Não joguem também nas vias públicas e lixeiras,” disse Nelson Jorge Capelari, coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária.

Conforme Capelari, jogando as máscaras ou luvas devem ser jogadas no lixo do banheiro para ir diretamente para o aterro sanitário. “Realmente estas máscaras descartáveis e até as de tecidos, devem ser inutilizados diretamente nos cestos de lixo dos banheiros, pois estes são coletados e vão diretamente para o aterro sanitário, por favor, não jogar na rua, ou no reciclável, pois pode ir para a coleta seletiva. Estas máscaras podem estar contaminadas e pelo contato com elas pode existir a possibilidade de transmissão do coronavirus, se possível o correto é colocar a máscara dentro de um saquinho e dentro do lixo do banheiro,” finaliza.