Semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Nesta segunda-feira (27), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura dos estados de Santa Catarina e Paraná, aumenta a nebulosidade entre as regiões dos Campos Gerais, sul e leste do estado. Entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias a nebulosidade fica muito variável com chuviscos ocasionais na Serra do Mar. Nas demais regiões paranaense, o tempo segue estável com o sol predominando, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 27ºC. Não deve chover.

TERÇA-FEIRA (27)

Na terça-feira, a frente fria se afasta para o oceano, mas ainda influência o tempo na região leste do estado. Os ventos que sopram do oceano, mantém a nebulosidade com chuviscos ocasionais pela manhã entre a RMC e as praias, no período da tarde o sol aparece entre nuvens na região. Nas demais regiões, o sol segue predominando com temperaturas elevadas entre o oeste, noroeste e norte, já entre os Campos Gerais, sul e leste do estado, temperaturas amenas.